Расстреливали гражданских в Буче: в Украине будут судить двух оккупантов. Фото

В Украине будут судить еще двоих российских военнослужащих, причастных к военным преступлениям. Оккупанты расстреляли безоружного гражданского в Буче Киевской области, а еще одного – тяжело ранили.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Преступникам грозит пожизненное лишение свободы.

"В начале марта 2022 года двое российских окупантов во время патрулирования улиц города Буча заметили возле магазина мирного жителя, пытавшегося найти продукты. оккупанты хладнокровно расстреляли невооруженного беззащитного мужчину", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что другое преступление было совершено 18 марта 2022 года. На одной из улиц города Буча командир взвода вместе с другими российскими военнослужащими заметили идущего в свой дом местного жителя. Без всякого предупреждения они открыли огонь из автоматов в направлении мужчины.

Потерпевший успел забежать на территорию ближайшего домовладения и скрылся в доме. Командир взвода пошел за потерпевшим, нашел его тайник и выстрелил в него из автомата. 52-летний потерпевший выжил и смог предоставить показания полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить российских военных, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники замучили офицера Национальной академии Службы безопасности во время оккупации Бучи.

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