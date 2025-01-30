Будут судить оккупантов, которые замучили офицера СБУ в Буче. Подробности дела

В Украине будут судить российских военных, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники замучили офицера Национальной академии Службы безопасности во время оккупации Бучи.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в столице и Киевской области. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

"Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные материалы в отношении двух военнослужащих России, которые до смерти замучили помощника ректора Национальной академии СБУ полковника Алексея Телиженко. Военными преступниками являются командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й десантно-штурмовой "псковской" дивизии воздушно-десантных войск России подполковник Денис Суворов и его заместитель – капитан Аслан Каскулов", – рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения военные преступники участвовали в захвате части территории Киевской области. По их приказам военные страны-агрессора РФ проводили "зачистки" в оккупированных в то время населенных пунктах региона, врывались в дома местных жителей и похищали их.

Так, 6 марта 2022 года во время одного из таких "рейдов" в Буче оккупанты заключили в тюрьму полковника СБУ Алексея Телиженко.

"На территории командного пункта, который находился в лесополосе вблизи поселка Ворзель, Суворов и Каскулов приказали своим подчиненным привязать украинского офицера к дереву и начали его пытать. Суворов лично бил руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего, а затем вонзал в рану на голове деревянный кол. Пытки продолжались несколько часов, после чего Телиженко в полусознательном состоянии сбросили в яму. Ночью он умер от полученных травм и холода", – добавили в Службе безопасности.

После деоккупации Киевщины тело замученного офицера СБУ нашли на месте преступления. Также там было обнаружено еще 8 убитых военными преступниками людей в гражданской одежде. В настоящее время следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацполиция сообщила о подозрении командиру российских десантников, причастных к расстрелам людей на перекрестке Вокзальной и Яблунской в Буче. Жертвами оккупантов стали 16 гражданских.

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