Ракетный обстрел Киева: Кличко рассказал о состоянии поврежденного дома на Оболони

Специалисты обследовали дом на Оболони в Киеве, куда 30 июня попали обломки ракеты, и, по предварительной информации, установлено, что несущие конструкции не повреждены. Со своей стороны город поможет провести восстановительные работы.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Страна-террорист РФ атаковала город ракетами "Искандер-К".

"Жители 30-ти из 84 квартир дома на Оболони, куда вчера попали обломки ракеты, обратились относительно повреждений жилья разной степени. Из этих квартир одна выгорела, еще в одной частично был пожар. Относительно помощи с отселением жители не обращались", – рассказал Кличко.

По словам мэра, согласно данным предварительного обследования, которое уже провели специалисты, были установлены несущие конструкции здания не повреждены. Сегодня в доме есть водо- и энергоснабжение.

"Город поможет восстановить поврежденные квартиры. А также выбиты окна и другие повреждения, где необходимо. В частности, по программе есть еВосстановление", – уточнил Кличко.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, страна-агрессор атаковала Киев ракетами. Отмечается, что сработало ПВО, обломки упали на жилой дом. Позже стало известно, что во время обстрела Киева в воскресенье, 30 июня, страна-террорист РФ применила крылатые ракеты "Искандер-К". Обе цели были уничтожены силами ПВО Украины, однако в результате падения обломков повреждена инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в воскресенье, 30 июня, в результате ракетной атаки пострадали три человека, один из которых - ребенок. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, однако в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены, в частности, частные дома.

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