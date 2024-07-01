В Воздушных силах рассказали, какими ракетами Россия атаковала Киев 30 июня

В ходе обстрела Киева в воскресенье, 30 июня, страна-террорист РФ применила крылатые ракеты "Искандер-К". Обе цели были уничтожены силами ПВО Украины, однако в результате падения обломков повреждена инфраструктура.

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Об этом во время телемарофона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передают СМИ. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Так, по его словам, 30 июня примерно в 19:30 враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" во время атаки на Киев. Удалось сбить две ракеты, но в результате падения обломков была повреждена инфраструктура.

"На самом деле существенных изменений мы не заметили. Однако можно сказать, что преимущественно противник атакует ночью довольно серьезно своими ракетами. На этот раз они решили нанести удар вечером в половине восьмого в воскресенье, в теплый летний день, когда было много людей. Они так показывают свое циничное лицо каждый раз. Россия – страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым подобным ударом", – подчеркнул Евлаш.

"Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс. "Искандер-К" – вариант с использованием крылатых ракет Р-500, дальность стрельбы – 500 км, масса БЧ – 480 кг. Высота полета ракеты – около 7 метров при выходе на цель и не выше 6 км, ракета автоматически корректируется все время полета и автоматически огибает рельеф местности.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, страна-агрессор атаковала Киев ракетами. Отмечается, что сработала ПВО, обломки упали на жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в воскресенье, 30 июня, в результате ракетной атаки пострадали три человека, один из которых – ребенок. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, однако в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены, в частности, частные дома.

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