Работали силы ПВО: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

Россия ночью 22 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область БПЛА. В регионе работали силы ПВО! Есть сбитые цели. Благодарим наших защитников за эффективную работу. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Обломки сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий атаки", – уточнил Кравченко.

Напомним, армия страны-агрессора России в ночь на четверг, 22 августа, снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на территорию нашего государства с северного направления.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь с 20 на 21 августа атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. По предварительной информации в сторону Киева враг запустил в десяток БПЛА, но силами и средствами ПВО они были сбиты.

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