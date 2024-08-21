В сторону Киева враг запустил до десяти вражеских дронов: в КГВА рассказали о последствиях российской атаки

Страна-террорист РФ в ночь с 20 на 21 августа атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. По предварительной информации в сторону Киева враг запустил в десяток дронов, но силами и средствами ПВО они были сбиты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Четвертая тревога в Киеве с начала суток. Последняя была связана с угрозой баллистического вооружения, однако пусков ракет в направлении столицы зафиксировано не было. Со вчерашнего вечера, с 23:00 и всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных БПЛА врага. В том числе и Киев", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в КГВА, по предварительной информации в сторону столицы направлялось к десятку вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву. По текущим данным – в городе без жертв и разрушений.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 20 августа атаковала Киевщину дронами-камикадзе и ракетами. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты, однако обломками повреждены частные дома.

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