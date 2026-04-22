Работал в супермаркете, куда ворвался нападающий: стало известно имя еще одной жертвы теракта в Киеве. Фото

В результате теракта, произошедшего 18 апреля в Голосеевском районе Киева, подтверждена гибель еще одного человека – 23-летнего Владислава Жидкова. Молодой человек работал в супермаркете, куда ворвался нападающий.

Общее количество жертв трагедии возросло до семи человек. Воспоминаниями о трагически погибшем парне поделилась заместитель по учебно-воспитательной работе Смелянской СОШ № 11 Людмила Хижкина в Facebook.

Владислав Жидков был родом из Смелы Черкасской области. В 2018 году он окончил местную школу, где его запомнили как ответственного, доброжелательного и активного ученика. После переезда в Киев работал в супермаркете, который и стал местом трагедии.

Нападавший ворвался в помещение магазина, где открыл огонь. Пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных ранений. Обстоятельства нападения и мотивы злоумышленника устанавливают правоохранители.

В родном городе Владислава его вспоминают как искреннего и светлого человека, который имел много планов на будущее. Его смерть стала болезненной потерей для близких, друзей и всей общины.

"Мы помним Влада как прилежного ученика, всегда приветливого, доброго и общительного юношу. Он был полон энергии и больших надежд на будущее, которые, к сожалению, оборвались так внезапно и трагически", – заместитель по учебно-воспитательной работе Смелянской ООШ № 11 Людмила Хижкина.

Напоминаем, что в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" вместе с заложниками. По меньшей мере шесть человек погибли, еще несколько получили ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дворник, который умер 20 апреля от ранений, полученных в результате теракта в Киеве закрыл собой ребенка от стрелка. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

