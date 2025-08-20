Заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве: эксперт подтвердил причину смерти парня. Фото и видео

В Киеве началось очередное заседание суда по делу об убийстве 16-летнего киевлянина Максима Матерухина. На нем снова присутствовал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

Так, в среду, 20 августа, началось очередное заседание по делу об убийстве 16-летнего киевлянина Максима Матерухина, в котором подозревается Артем Косов. Сторону обвинения представил, как и в прошлый раз, генпрокурор Руслан Кравченко.

Заседание началось с часовой задержкой. На нем, по ходатайству генпрокурора, допросили эксперта киевского судебно-медицинского бюро Киева, который делал вскрытие тела погибшего подростка. Он подтвердил, что парень погиб от осколков стекла, которые порезали ему шею.

"Основное повреждение, ставшее причиной смерти, стала рана на шее, которая возникла от удара о стекло", – заявил эксперт Александр Градецкий.

Также он подтвердил, что Матерухин разбил головой стекло и при дальнейшем падении на осколок стекла он порезал шею. Других повреждений на теле парня не было.

Прокурор предложил провести трасологическую судебно-медицинскую экспертизу криминалистами, которая может рассказать о том, как погибший парень получил смертельное ранение. Также провести соответствующие следственные действия возле фуникулера. Судьи решили дождаться официального ходатайства от прокуратуры, чтобы провести их.

Кроме этого в суде рассмотрели видео следственно-оперативной группы с рассказом друзей погибшего подростка, которые были с ним на фуникулере.

Впоследствии, во время общения генпрокурора с Косовым, последний заявил, что погибший Максим Матерухин, по его мнению, "не походил на несовершеннолетнего человека". Обвиняемый также возразил, что говорил подросткам идти служить в армию.

Что предшествовало

7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из обломков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косовый, который работает водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!