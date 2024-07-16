Совершил кражу в больнице на Печерске: в Киеве с поличным задержали находившегося в розыске рецидивиста. Фото

В Печерском районе Киева муниципалы задержали мужчину, совершившего кражу в больнице. Нарушителем оказался ранее судимый уроженец Киевской области, которого за совершение преступлений разыскивали полицейские.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная Охрана". В дальнейшем со злоумышленником будут общаться следователи.

"Во время патрулирования Киевской городской клинической больницы №17 (Политравма) сотрудники "Муниципальной Охраны" обратили внимание на подозрительного мужчину, который наспех пытался покинуть территорию медицинского учреждения. Неизвестный странно вел себя, а когда охранников попытались уточнить цель его пребывания в больнице, запаниковал и попытался скрыться", – рассказали в пресс-службе.

Во время установления личности мужчины к муниципалам подошла врач отделения реанимации и сообщила, что задержанный недавно был у них в помещении. Когда он вышел, медик обнаружила исчезновение из кармана мобильного телефона. На место происшествия были вызваны полицейские.

В Муниципальной охране добавили, что до приезда правоохранителей они попытались помочь врачу найти телефон и пройтись по маршруту правонарушителя, которым он пытался покинуть территорию больницы. Во время поисков было решено позвонить на пропавший гаджет и тогда оказалось, что злоумышленник, попытавшийся снова убежать, прятал его в нижнем белье.

"Как выяснили правоохранители, задержанный мужчина 1982 года рождения из Василькова Киевщины, ранее судимый за преступления, связанные с кражами. Он недавно освободился из мест лишения свободы, но уже успел совершить новое преступление и находился в розыске. Работникам полиции осталось только принять заявление от потерпевшей о краже, зафиксировали факт преступления, допросить свидетелей и забрали подозреваемого в следственный изолятор для ожидания следующего решения суда о наказании", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину, пытавшегося обокрасть женщину в общественном транспорте. Злоумышленник в маршрутке вытащил из сумки пассажирки мобильный телефон, но скрыться с места преступления ему помешали свидетели.

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