Пыталась защитить сожителя: на Киевщине женщина смертельно ранила своего сына

В селе Коржи Киевской области женщина во время конфликта ударила ножом собственного сына, чтобы защитить сожителя. От полученного ранения мужчина скончался до приезда врачей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"В селе Коржи сотрудники полиции задержали 60-летнюю злоумышленницу, нанесшую ножевое ранение своему сыну. Правоохранители выяснили, что во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, который впоследствии перерос в толкотню. Чтобы остановить ссору и защитить своего сожителя, фигурантка схватила кухонный нож и ударила родственника в область бедра", – рассказали в пресс-службе.

В результате значительной потери крови 28-летний потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков. Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Напомним, в поселке Песковка Киевской области женщина во время ссоры забила до смерти обухом топора собственную бабушку, а затем забрала ее золотые украшения и деньги. Злоумышленницу задержали при попытке побега за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе мужчина во время ссоры ударил прохожего ножом в живот и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали спустя несколько часов.

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