На Киевщине внучка убила топором бабушку и обворовала ее: злоумышленницу задержали при попытке побега за границу

В поселке Песковка на Киевской области женщина во время ссоры забила до смерти обухом топора собственную бабушку, а затем забрала ее золотые украшения и деньги. Злоумышленницу задержали при попытке побега за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях они получили сообщение от гражданина о том, что несколько дней не выходит на связь 87-летняя родственница, проживающая в поселке Песковка с внучкой. Тело бабушки со следами насильственной смерти было обнаружено в одном из хозяйственных помещений на территории домовладения.

"В ходе следствия стало известно, что между женщинами произошел конфликт, в результате которого внучка взяла в руки топор и нанесла по голове около 15 ударов обухом и покинула место происшествия. Родственники также отметили, что у убитой исчезли золотые серьги и немалая сумма денег, которую она постоянно носила с собой. Полицейским стало известно, что внучка нигде не работала и в большинстве своем существовала за средства своей бабушки", – уточнили в полиции.

Кроме того, было установлено, что злоумышленница искала в интернете информацию о том, как уехать за пределы территории Украины. Ее удалось задержать работникам полиции Житомирской области в поезде на железнодорожной станции города Коростень. По факту совершения умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Коцюбинское Киевской области мужчина во время конфликта нанес знакомому 76 ударов ножом и отверткой. В результате полученных травм последний скончался на месте.

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