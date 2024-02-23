Ударил прохожего ножом в живот и скрылся: в Киеве оперативно задержали злоумышленника. Фото

В Голосеевском районе мужчина во время ссоры ударил прохожего ножом в живот и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали спустя несколько часов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет за решеткой.

Как рассказали правоохранители, они получили уведомление о том, что на одной из улиц района мужчина получил ножевое ранение. Было установлено, что между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему. Прохожие вызвали скорую, которая доставила раненого в больницу с проникающим ранением живота.

"В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов установили личность и местонахождение 43-летнего злоумышленника. Правоохранители задержали его и изъяли орудие преступления – нож", – рассказали в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Песковка Киевской области женщина во время ссоры забила до смерти обухом топора собственную бабушку, а затем забрала ее золотые украшения и деньги. Злоумышленницу задержали при попытке побега за границу.

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