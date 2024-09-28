Пыталась сбыть партию психотропов стоимостью более 1 млн грн: будут судить жительницу Киева. Фото

В Киеве будут судить женщину, обвиняемую в сбыте психотропов. Ее задержали во время попытки продажи 2 килограммов "товара" стоимостью более 1 миллиона гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В августе правоохранители разоблачили 27-летнюю местную жительницу в распространении психотропных веществ. В ходе досудебного расследования следователи установили, что подозреваемая получала оптовые партии психотропного вещества – амфетамин, который в дальнейшем фасовалась на мелкие партии и сбывала, отправляя заказ клиентам по почте. Полицейские изъяли доказательства и задержали нарушительницу", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что после проведения всех экспертиз преступление переквалифицировали в более тяжелое. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия , причастна к сбыту амфетамина и каннабиса. Кроме того, во время обысков у нее были обнаружены и изъяты гранаты и патроны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить членов группировки, обвиняемых в сбыте наркотиков. Злоумышленники "зарабатывали" на продаже кокаина, МДМА, мефедрона и каннабиса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!