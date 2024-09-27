'Зарабатывали' на продаже кокаина и каннабиса: в Киеве будут судить членов наркогруппировки. Фото

В Киеве будут судить членов группировки, обвиняемых в сбыте наркотиков. Злоумышленники "зарабатывали" на продаже кокаина, МДМА, мефедрона и каннабиса.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

В апреле текущего года правоохранители разоблачили в Киеве наркогруппировку, в которую входили четверо киевлян. Полицейские установили, что организовала наркобизнес 27-летняя женщина, приобщившая к сделке 37-летнего мужчину и семейную пару.

"Организатор лично обеспечивала поступление оптовых партий кокаина, мефедрона, МДМА и каннабиса, фасовала их и передавала другим членам для розничного сбыта. В частности, дельцы сбывали "товар" по городу, доставляя клиентам собственными автомобилями за наличные деньги. Лидер контролировала движение средств и распределяла их между всеми членами группировки", – рассказали в пресс-службе.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли "товар", а также мобильные телефоны, ноутбуки, два автомобиля и средства общей суммой более полумиллиона гривен. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к сбыту амфетамина и каннабиса. Кроме того, во время обысков у нее были обнаружены и изъяты гранаты и патроны.

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