В ходе обыска нашли наркотики и гранаты: в Киеве задержали подозреваемую в сбыте амфетамина и каннабиса. Фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к сбыту амфетамина и каннабиса. Кроме того, во время обысков у нее были обнаружены и изъяты гранаты и патроны.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"34-летняя местная жительница сбывала амфетамин и каннабис на территории столицы во время личных встреч с "клиентами" за наличные. Во время обыска по ее месту жительства правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества, а также 104 патрона и две гранаты с энтузиазмом", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении в сбыте наркотических средств и психотропных веществ и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Напомним, в Киеве будут судить двух торговцев кокаином, которые получали его из закладок в Закарпатье и пересылали в столицу в пылесосе. Такой "бизнес" приносил злоумышленникам более 12 миллионов гривен дохода ежемесячно.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, наладили сбыт наркотиков и психотропов на территории Киева. Злоумышленники маскировали "товар" под сладости.

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