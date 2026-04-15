Пьяным протаранил столб и оставил умирать пассажира на месте ДТП: в Киеве будут судить водителя BMW. Фото

В Киеве будут судить 26-летнего водителя BMW, который, по информации следствия, пьяным сел за руль и спровоцировал ДТП. После этого он скрылся с места происшествия, оставив в салоне умирать травмированного пассажира.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как установило следствие,ДТП произошло ночью, 1 февраля. Тогда, около 1:00 на улице Ивана Выговского полицейские обнаружили автомобиль BMW X5 M, который врезался в бетонную опору. В салоне авто на пассажирском сиденье находился 27-летний мужчина в тяжелом состоянии, которого госпитализировали в больницу.

Правоохранители установили, что за рулем авто находился 26-летний житель Житомира – мужчину разыскали в одном из столичных отелей и задержали.

"Установлено, что фигурант, не имея водительского удостоверения и находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля BMW X5. Двигаясь со скоростью более 100 км/ч, он выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную опору городского электроосвещения. Увидев, что пассажир находится в тяжелом состоянии, правонарушитель скрылся с места происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Врачи боролись за жизнь 27-летнего пассажира авто, однако, к сожалению, он скончался. Сейчас следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

