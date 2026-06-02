Застрелил мужчину, когда тот кормил собаку: в Украине будут судить российского снайпера за преступления в Буче

Правоохранители установили личность российского военного, который во время оккупации Бучи Киевской области застрелил 70-летнего местного жителя. По данным следствия, пенсионер вышел из укрытия только для того, чтобы накормить свою собаку, когда по нему открыл огонь российский снайпер.

Подозрение объявлено старшему снайперу взвода снайперов 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Российского оккупанта обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Застрелил пенсионера из снайперской винтовки

По материалам следствия, преступление было совершено в марте 2022 года во время оккупации Бучи российскими войсками.

Следователи установили, что подозреваемый находился на заранее подготовленной огневой позиции, обустроенной на территории одного из частных домовладений. Оттуда он наблюдал за окружающей местностью.

Увидев 70-летнего местного жителя, который вышел из укрытия, чтобы накормить собаку, российский военный преступник произвел прицельный выстрел из снайперской винтовки с расстояния около 100 метров. От полученного ранения мужчина погиб на месте.

В Офисе генпрокурора отмечают, что погибший был гражданским лицом и не представлял никакой угрозы для оккупантов.

В суд передали еще одно дело в отношении оккупанта этого же полка

Кроме того, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении другого военнослужащего того же 234-го десантно-штурмового полка РФ.

Его обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением во время оккупации Киевской области. По данным следствия, в марте 2022 года он избил местного жителя Бучи, который не участвовал в боевых действиях, не имел оружия и не оказывал никакого сопротивления.

После избиения российский военный продолжил издеваться над мужчиной и унижать его человеческое достоинство, что является нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

В Офисе генпрокурора отметили, что это не первый доказанный эпизод преступной деятельности этого оккупанта.

В ноябре 2025 года он уже был приговорен к 11 годам лишения свободы за аналогичные военные преступления, совершенные во время оккупации Киевщины.

Прокуроры продолжают работу по идентификации российских военнослужащих, причастных к преступлениям против гражданского населения во время оккупации Бучи и других населенных пунктов Украины. После деоккупации Киевщины правоохранители задокументировали сотни фактов убийств, пыток, незаконных задержаний и других нарушений законов и обычаев войны, совершенных российскими военными.

