Просчеты с тросом и отсутствие проверок: в смерти парня на аттракционе через Днепр подозревают пять человек. Подробности дела

Правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам по факту гибели юноши на канатной дороге через Днепр в Киеве 21 июля. Во время спуска оборвался трос, в результате чего парень упал в реку и утонул.

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Об этом сообщили в прессслужбах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми и пяти лет лишения свободы.

"Подозрения получили проектант аттракциона, директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперт частного экспертного учреждения, проводившего осмотр аттракциона. ФЛП, управлявший канатной дорогой с 2024 года, а также бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", – рассказали правоохранители.

Следователи установили, что 21 июля 2024 года во время спуска с правого берега города на Труханов остров стальной трос канатной дороги оборвался, в результате чего 20-летний парень упал в Днепр и погиб.

Согласно выводам экспертиз, проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности, предусмотрено использование каната, который по своему функциональному назначению не может использоваться для таких целей. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву троса. В то же время, директор общества утвердил этот технический проект.

"В апреле 2024 года перед передачей аттракциона в управление ФЛП была проведена экспертиза канатной переправы, для того чтобы получить разрешение на выполнение работ с повышенной опасностью. Впрочем, эксперт аккредитованного частного экспертного учреждения не обратил внимания на несоответствие установленного каната целевому назначению", – отметили в правоохранители.

В свою очередь, предприниматель, эксплуатировавший аттракцион, согласно инструкции должен был ежедневно проводить его осмотр перед началом работы и реагировать на ненадлежащее состояние каната. А бывший инженер по техническому надзору КП "Плес", согласно должностным обязанностям, должен был контролировать состояние аттракциона.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие привели к трагической гибели посетителя канатной переправы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 22 июля, спасатели и правоохранители обнаружили тело 20-летнего парня, который, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса.

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