Гибель парня на спуске через Днепр: СМИ заявили, что Гоструда ни разу не проверяло аттракцион

Государственная служба по вопросам труда ни разу не проводила плановую или внеплановую проверку деятельности аттракциона через Днепр в Киеве. Здесь в июле из-за обрыва троса погиб парень.

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Об этом сообщило издание Экономическая правда. Трагедия произошла в воскресенье, 21 июля.

По информации СМИ, до 2015 года проверкой аттракционов занималась Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности. В этом году учреждение ликвидировали и создали Госслужбу по труду, поэтому полномочия по проверке аттракционов перешли к ней. Разрешение на эксплуатацию аттракциона Гоструда выдает после получения заявки и заключения технического осмотра, проводимого экспертными организациями, нанятыми компанией-эксплуатантом.

"Служба имеет право проводить плановые и внеплановые проверки аттракционов. Впрочем, в 2020 году на такие ревизии наложили мораторий в связи с пандемией COVID-19, а потом – из-за начала военного положения. Поэтому за последние по меньшей мере 4 года троллей на Труханов остров никто не проверял", – уточнило издание.

По данным журналистов, после гибели молодого человека на аттракционе регулятор все еще не провел внеплановую проверку: компания – владелец троллеи "Активная страна" не предоставила информацию об этом случае. После смертельного инцидента проверкой документации на экстремальных аттракционах начала заниматься полиция.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона – спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку. По предварительным данным, это парень 2004 года рождения. Спасатели обследовали 8000 кв. м дна реки, но тела не обнаружили. Поиски были прекращены из-за наступления сумерек.

В столичной полиции также сообщили, что на аттракционе находился 20-летний парень. По факту происшествия следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 22 июля, спасатели и правоохранители обнаружили тело 20-летнего парня, который, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса.

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