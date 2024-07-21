В Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Видео

В Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку и, вероятно, утонул.

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Об этом сообщили СМИ со ссылкой на слова очевидцев. Пока неравнодушные люди пытаются вместе вытащить человека из воды.

На место происшествия выехали спасатели ГСЧС. В службе уже сообщили OBOZ.UA сообщили, что трос достали. Пока информации о погибших нет. Проводятся поисково-спасательные работы, работают водолазы.

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