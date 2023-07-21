Проникли в опечатанное Минкультом помещение Киево-Печерской лавры: будут судить четырех подозреваемых. Фото и видео

В столице будут судить четырех человек, подозреваемых в хулиганских действиях на территории Киево-Печерской лавры. Злоумышленники повредили защитные роллеты и зашли в помещение, которое до этого осмотрела и опечатала комиссия Минкульта.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры на территории одного из корпусов Киево-Печерской лавры группа лиц повредила защитные роллеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили четырех наиболее активных участников тех событий, которые совершили правонарушение. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

Было возбуждено уголовное производство по факту хулиганства. Следствие завершено, а обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители завершили досудебное расследование по прокремлевскому тиктокеру. Злоумышленник устраивал провокации в Киево-Печерской лавре и обвинял украинских защитников в развязывании войны.

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