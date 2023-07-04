В столице будут судить прокремлевского блогера, устраивавшего провокации в Киево-Печерской лавре. Фото

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении прокремлевского тиктокера. Злоумышленник устраивал провокации в Киево-Печерской лавре и обвинял украинских защитников в развязывании войны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в столице и Киевской области. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следователи Службы безопасности собрали безоговорочные доказательства противоправной деятельности пророссийского блогера, который распространял нарративы Кремля и дискредитировал действующую власть. Киберспециалисты СБУ разоблачили 46-летнего жителя столицы в мае этого года", – рассказали в пресс-службе.

Подозреваемый на собственной странице в соцсети TikTok размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию страны-террориста РФ против Украины и дискредитировал военно-политическое руководство нашего государства. Также он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.

"Кроме того, в конце марта – начале апреля текущего года фигурант неоднократно принимал участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры. Именно тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей", – добавили в СБУ.

Следствие по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

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