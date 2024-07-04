Продавали несуществующие MacBook и iPhone: полицейские Киева разоблачили четырех мошенников. Фото

Правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, организовали масштабную мошенническую схему по продаже техники. Они продавали через соцсеть Instagram несуществующие MacBook и iPhone.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, в преступную группировку входило четыре человека – организатор и три исполнителя, в возрасте от 18 до 24 лет. Они создали страницу в соцсети Instagram, где размещали объявления по продаже техники, а именно MacBook и iPhone.

"Для демонстрации успешности онлайн-платформы злоумышленники распространяли фейковые отзывы от "клиентов" и предлагали выгодные условия для приобретения товара в рассрочку. После внесения средств за заказ злоумышленники блокировали их аккаунты", – уточнили в полиции.

В настоящее время установлено 11 покупателей со всей Украины, которые перевели за несуществующую технику около 200 тыс. гривен. У злоумышленников во время обысков были найдены и изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи. По факту мошенничества проводится расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

Суд избрал трем подозреваемым, включая организатора, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, четвертому – ночной домашний арест. Кроме того, установлено, что организатор и один из исполнителей в конце 2023 года осуждены за аналогичные преступления с испытательным сроком 1 год, который в настоящее время не закончился.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимую женщину, которая обманывала пожилых людей. Она вместе с сообщниками, по информации следствия, выманила у пенсионерки почти 100 тысяч гривен, используя мошенническую схему "ваш родственник в беде".

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