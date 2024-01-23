Пришли взрослые и дети: в Киеве активисты устроили уборку на месте падения обломков ракеты. Фото и видео

В Киеве во вторник, 23 января, неравнодушные жители столицы устроили толоку возле дома и спорткомплекса в Соломенском районе, поврежденных в результате прилета обломков сбитой ракеты. Украинцы собрались для того, чтобы помочь убрать локацию.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте также работают коммунальщики.

После обеда, 23 января, киевляне собрались для того, чтобы убрать на месте прилетов сбитой российской ракеты в Соломенском районе, а именно возле жилого дома и спорткомплекса "Локомотив".

Украинцы сразу начали разбирать мусор и складывать его в контейнеры, а также разгружать материалы для того, чтобы перекрыть разбитые в многоэтажке окна, пока их не заменят новыми стеклопакетами.

В общей сложности участие в толоке приняли около 100 неравнодушных жителей столицы – не только взрослые, но и дети. Следует добавить, что организатором сбора активистов и уборки стали местный паблик в социальных сетях "Los Solomas. Киев" и ОО "Соломенские котики".

Напомним, в Киеве во вторник, 23 января, в результате ракетной атаки был поврежден спортивный комплекс "Локомотив", в котором ежедневно тренировалось более 500 детей, а также взрослые. В крыше здания образовалось большое отверстие и обрушились стены.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ во вторник, 23 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены здания, среди пострадавших есть дети.

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