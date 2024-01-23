Дыра в потолке, развалившиеся стены: в Киеве обломки российской ракеты уничтожили спорткомплекс "Локомотив". Фото и видео

В Киеве во вторник, 23 января, в результате ракетной атаки был поврежден спортивный комплекс "Локомотив", в котором ежедневно тренировалось более 500 детей, а также взрослые. В крыше здания образовалось большое отверстие и обрушились стены.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Утром, 23 января, страна-террорист РФ атаковала Киев с помощью ракет. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты, однако обломками, в частности, было повреждено здание спортивного комплекса "Локомотив".

По словам его работников, здесь занимается много коллективов. Сейчас сотрудники "Локомотива" пытаются спасти имущество – в крыше здания образовалось большая дыра и частично обрушились конструкции спорткомплекса.

Как отметили в пресс-службе "Укрзалізниці", ежедневно на "Локомотиве" тренируется более 500 детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона.

"К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было. После завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. Тренировки на сегодняшний день отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся", – сообщили в пресс-службе.

По словам очевидцы ракетной атаки, у которой из-за этого произошла острая реакция на стресс, она и ее семья успели скрыться, благодаря чему не пострадали. В ее квартире взрывной волной выбило окна.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ во вторник, 23 января , нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены здания, среди пострадавших есть дети.

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