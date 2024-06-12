Приглашал прохожих на застолье, а затем грабил: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в причастности к грабежам. Злоумышленник приглашал к себе прохожих на застолье, а затем отнимал их ценные вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"С заявлением о преступлении в Святошинское управление полиции в течение нескольких дней обратились мужчина и женщина. Заявители сообщили, что в разное время с ними на улице познакомился прохожий, который в дальнейшем предлагал выпить по рюмке. Во время застолья злоумышленник отбирал мобильные телефоны собеседников и скрывался с места", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что к преступлениям может быть причастен 42-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления. Полицейские задержали его, а также изъяли похищенные гаджеты потерпевших. По факту кражи и грабежа возбуждены уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который в парке ограбил местную жительницу. Злоумышленник силой отобрал у потерпевшей рюкзак с личными вещами и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии краж автозеркал. Злоумышленник "охотился" за BMW.

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