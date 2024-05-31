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В Киеве рецидивист среди бела дня в парке ограбил женщину. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
5,8 т.
Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения

Правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, ограбившего в парке местную жительницу. Злоумышленник силой отобрал у потерпевшей рюкзак с личными вещами и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина и сообщила, что ее ограбили в Дарницком районе. В парке к заявительнице подбежал неизвестный, выхватил из рук телефон и рюкзак и стал убегать.

"Фигурантом оказался неоднократно ранее судимый за кражи и мошенничества 34-летний киевлянин. В ходе обыска мы изъяли вещественные доказательства, указывающие на его причастность к совершению уголовного преступления. Пока мы проверяем задержанного на причастность к другим уголовным правонарушениям", – говорится в сообщении.

В Киеве рецидивист среди бела дня в парке ограбил женщину. Подробности и фото

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

В Киеве рецидивист среди бела дня в парке ограбил женщину. Подробности и фото

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранителям Киева понадобилось меньше суток, чтобы задержать ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, среди бела дня ограбил пенсионерку. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

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