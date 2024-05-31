В Киеве рецидивист среди бела дня в парке ограбил женщину. Подробности и фото

Правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, ограбившего в парке местную жительницу. Злоумышленник силой отобрал у потерпевшей рюкзак с личными вещами и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина и сообщила, что ее ограбили в Дарницком районе. В парке к заявительнице подбежал неизвестный, выхватил из рук телефон и рюкзак и стал убегать.

"Фигурантом оказался неоднократно ранее судимый за кражи и мошенничества 34-летний киевлянин. В ходе обыска мы изъяли вещественные доказательства, указывающие на его причастность к совершению уголовного преступления. Пока мы проверяем задержанного на причастность к другим уголовным правонарушениям", – говорится в сообщении.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранителям Киева понадобилось меньше суток, чтобы задержать ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, среди бела дня ограбил пенсионерку. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

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