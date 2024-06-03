Отрывал зеркала элитных машин для продажи в автосервисы: в Киеве задержали серийного вора. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии краж автозеркал. Злоумышленник "охотился" за BMW.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"31-летний уроженец Сумщины "охотился" за автомобилями марки BMW, в большинстве своем припаркованными во дворах многоэтажек в Голосеевском районе, из которых похищал зеркала заднего вида. Похищенное сбывал на сервисы по сборке автомобилей в Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские во время обыска по месту жительства мужчины изъяли доказательства, подтверждавшие его причастность к совершению серии краж. По факту кражи, совершенной во время действия военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве будут судить студента столичного вуза, обокравшего ящик для сбора денег на ВСУ. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему не хватало на развлечения.

Как сообщал OBOZ.UA, столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал квартиру 89-летнего пенсионера. Злоумышленник незаметно вытащил из кармана пожилого человека ключи от жилья, а затем вынес оттуда 6 400 долларов и 4 тысячи евро.

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