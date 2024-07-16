Приглашал на застолье и грабил: в Киеве суд приговорил рецидивиста. Подробности и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, ранее имевшему проблемы с законом, по факту грабежей. Он знакомился с людьми, приглашал на застолье, а затем грабил их.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие 7 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"В мае в Святошинское управление полиции поступило сообщение от мужчины и женщины о том, что их ограбил неизвестный. Заявители рассказали, что на улице к ним подошел мужчина познакомиться и в ходе общения предложил выпить по рюмке. Во время посиделок злоумышленник отбирал телефоны и убегал в неизвестном направлении", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали – им оказался 42-летний ранее судимый киевлянин. Впоследствии следователи объявили ему о подозрении в совершении краж и грабежей и направили обвинительный акт в отношении злоумышленника в суд. Святошинский районный суд столицы признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к семи годам лишения свободы.

Напомним, в Печерском районе Киева муниципалы задержали мужчину, совершившего кражу в больнице. Нарушителем оказался ранее судимый уроженец Киевской области, которого за совершение преступлений разыскивали полицейские.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину, пытавшегося обокрасть женщину в общественном транспорте. Злоумышленник в маршрутке вытащил из сумки пассажирки мобильный телефон, но скрыться с места преступления ему помешали свидетели.

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