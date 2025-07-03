Причастные к военным преступлениям против гражданских в Буче: полицейские сообщили о подозрении российским оккупантам. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении четырем военнослужащим ВС РФ по факту совершения военных преступлений в Буче Киевской области. Еще четыре обвинительных акта в отношении оккупантов направили в суд

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозят длительные сроки заключения.

"Полицейские установили, что во время оккупации Киевщины в марте 2022 года четверо военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ совершили ряд военных преступлений против гражданских. Последние не участвовали в боевых действиях и не имели оружия или каких-либо средств защиты", – рассказали в пресс-службе.

По данным следствия наводчик парашютно-десантного взвода во время патрулирования улиц Бучи открыл огонь по двум местным жителям, которые разжигали костер, чтобы приготовить еду. Мужчины пытались спрятаться в автомобиле, но один из них погиб от двух выстрелов возле авто, другой – от девяти выстрелов на пассажирском сиденье машины.

В другом случае заместитель командира взвода – командир пушки вместе с другими военными находился в здании школы, в подвале которой скрывались гражданские. Увидев трех безоружных людей во дворе школы, он приказал им бежать, угрожая и стреляя из травматического пистолета. Одного мужчину оккупант ранил, а затем застрелил женщину, которая спускалась в подвал.

Кроме того, разведчик-снайпер разведывательного взвода вместе с другим военным задержали в многоквартирном доме двух местных жителей. У одного из потерпевших они похитили деньги и золотое кольцо. После обнаружения патриотической информации в его телефоне — пытали, били молотком, угрожали отрезанием пальцев. Другого мужчину оккупанты били ногами по голове.

Еще в одном случае командир отделения связи подошел к автомобилю с уже расстрелянным водителем и его раненой женой. Он приказал женщине выбежать из авто и открыл огонь по асфальту под ее ногами. В результате рикошета она получила два огнестрельных ранения в плечо.

Следователи объявили всем четырем российским военным о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленными убийствами и жестоким обращением с мирными жителями. Кроме того, полицейские завершили досудебное расследование в отношении других четырех оккупантов, причастных к умышленным убийствам гражданских во время патрулирования улиц города, расстрелу безоружных жителей во дворах жилых домов и избиению хозяев домов с целью запугивания.

Как сообщал OBOZ.UA, по материалам СБУ суд вынес приговор российскому военному, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник, который во время оккупации Киевщины расстрелял гражданского, получил пожизненный срок заключения.

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