Во время оккупации Киевщины расстрелял гражданского: суд вынес приговор военному РФ. Фото

По материалам СБУ суд вынес приговор российскому военному, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник, который во время оккупации Киевщины расстрелял гражданского, получил пожизненный срок заключения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения осужденного к ответственности за преступления против украинцев.

"По материалам Службы безопасности к пожизненному заключению заочно приговорен еще один военный преступник РФ, который причастен к убийствам гражданского населения во время оккупации Киевской области в 2022 году", – рассказали в пресс-службе ГУ СБУ в столице и Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности, речь идет о российском ефрейторе Надбите Дабаеве – 24-летнем заместителе командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил страны-агрессора. Следователи СБУ установили, что в марте 2022 года оккупант участвовал в захвате села Гавронщина Бучанского района.

Тогда оккупант остановил на улице гражданского жителя громады и, угрожая автоматом, пытался "выбить" признание в якобы причастности потерпевшего к Силам обороны Украины. Затем он затащил мужчину в соседнее здание и выстрелил ему в голову. В результате огневого поражения потерпевший погиб на месте.

Кроме этого, задокументировано, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Дабаев врывался в помещения местных жителей и, держа их "под прицелом", требовал "признаний" в причастности к движению сопротивления. Также военный преступник угнал у местных два авто. Следователи СБУ доказали в суде вину оккупанта.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции заочно сообщили о подозрении еще трем военным РФ, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники расстреливали гражданских во время оккупации Киевщины.

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