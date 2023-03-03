Правоохранители Киевщины разоблачили мошенника: оформил на военных кредитные карты и снял более 2 млн грн. Фото и видео

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник оформлял на военных ВСУ кредитные карты и снял с них более 2 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, 43-летний злоумышленник разработал устойчивую мошенническую схему завладения средствами военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Житель Днепропетровщины оформлял на защитников банковские кредитные карты. После того правонарушитель получал кредитные деньги и использовал их для собственных нужд. Полицейские установили 20 потерпевших и проверяется его причастность к аналогичным случаям. Ущерб составляет более 2 миллионов гривен", – уточнили в полиции.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности мужчины, а также корпуса гранат Ф-1 и РГД-5 с энтузиазмом УЗРГМ-2. Задержанному сообщили о подозрении в мошенничестве и незаконном обращении с боевыми припасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник присвоил донаты в сумме почти 250 тысяч гривен, которые граждане отправили на автомобиль и генератор для ВСУ.

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