В Киеве задержали мужчину, который присвоил почти 250 тыс. грн донатов на нужды ВСУ. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник присвоил донаты в сумме почти 250 тысяч гривен, которые граждане отправили на автомобиль и генератор для ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время отработки оперативной информации они задержали 26-летнего местного жителя, уроженца Тернопольщины. У него в автомобиле нашли гранату РГН с взрывателем, тротиловую шашку и 40 патронов 7, 62 мм. А дома еще 233 патрона 5,45 мм, автомат Калашникова и три магазина к нему. Кроме того, было установлено, что мужчина может быть причастен к совершению мошенничества.

В начале сентября 2022 г. злоумышленник пообещал приобрести для военных внедорожник, по цене значительно ниже рыночной. Он получил от гражданина 4,5 тысяч долларов США, после чего начал затягивать время с поставкой машины. Он рассказывал, что транспорт находится на техническом обслуживании, а затем вообще пропал.

Кроме того, в декабре 2022 года он взял 68 тысяч гривен за генератор, который один из волонтеров заказал для военных, несущих службу в зоне активных боевых действий. Злоумышленник снова начал затягивать время, а впоследствии перестал выходить на связь.

По фактам мошенничества и незаконного хранения оружия возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве местному блоггеру сообщили о подозрении в мошенничестве. Якобы злоумышленник завладел денежными средствами в 340 тыс. грн, которые граждане в виде донатов отправляли на нужды ВСУ.

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