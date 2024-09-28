Повреждены дома и не только: в ОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 27 на 28 сентября Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, к сожалению, обломками сбитых объектов повреждены частные дома, хозяйственное и административное здания.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью Киевщина была атакована ударными БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. В настоящее время обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах", – рассказал Кравченко

По словам главы Киевской ОВА, в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здания. Повреждения незначительны, выбиты окна.

В другом районе повреждена крыша ангара частного предприятия. Также обнаружено падение обломков на территории пожарной части. Также зафиксировано несколько возгораний травяного настила – все пожары ликвидированы. Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 28 сентября атаковали "Шахедами" город Сумы. В облцентре в результате атаки зафиксировано попадание, поражено заведение здравоохранения, после того, как на место отправились экстренные службы, враг нанес повторный удар.

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