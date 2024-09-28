Оккупанты дважды атаковали Сумы дронами, есть прилеты по медучреждению и жилому сектору: погибли люди

Российские войска в ночь на 28 сентября атаковали "Шахедами" город Сумы. В облцентре в результате атаки зафиксировано попадание, поражено заведение здравоохранения, после того, как на место отправились экстренные службы, враг нанес повторный удар.

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Погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе полицейский, есть раненые. О вражеской атаке сообщили в Сумской областной военной администрации и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес авиационный удар по заведению здравоохранения в областном центре, применив БПЛА типа "Шахед". Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются. Берегите себя. Соблюдайте сигналы воздушных тревог!" – говорится в сообщении.

Уже после того, как на место прилетов отправились экстренные службы, россияне атаковали Сумы во второй раз.

"Произошел повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БПЛА типа "Шахед" на жилищный сектор. Последствия удара уточняются", – сообщили в Сумской ОВА в 08:47.

Как рассказал Клименко, в результате первого обстрела погиб один человек.

Вражеский удар разрушил перекрытие нескольких этажей больницы. Там началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. И тогда, в разгар эвакуации больных, россияне ударили во второй раз.

"По состоянию на данный момент известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", – подчеркнул Клименко.

Напомним, в ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Силы обороны сбили 71 вражескую цель из 77, фиксировавшихся в воздушном пространстве Украины. В частности, уничтожены 69 "Шахедов" и две ракеты.

ПВО ночью работало в 13 областях нашего государства.