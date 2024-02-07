Повреждена воздушная и подземная линии: в Днепровском районе Киева энергетики ремонтируют сети после удара РФ. Фото і відео

Энергетики и работники коммунальных служб продолжают ремонт поврежденных обломком российской ракеты 7 февраля электросетей. В результате вражеской атаки в Днепровском районе были перебиты воздушная и подземная линии.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Ранее специалистам оперативно удалось вернуть свет в дома киевлян.

Утром среды, 7 февраля, страна-террорист РФ атаковала столицу около 20 ракет – силами ПВО были уничтожены все вражеские объекты. К сожалению, в Днепровском районе столицы их обломками повреждены электросети, из-за чего 26 тысяч семей остались без света – были перебиты воздушная и подземная линии.

Специалистам по резервной схеме удалось оперативно восстановить электропитание, а сейчас проводят все необходимые работы.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 7 февраля, обломки российской ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате возник пожар на верхних этажах, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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