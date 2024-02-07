Обстрел Киева 7 февраля: энергетики вернули свет всем жителям столицы

Энергетики вернули свет всем жителям Днепровского района Киева, оставшимся без электроснабжения после утренней атаки 7 февраля. В общей сложности электричество снова находится в 29,1 тысяч семей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Восстановительные работы еще не завершены.

"Киев снова со светом после обстрелов. Энергетики ДТЭК заживили всех жителей Днепровского района, оставшихся без электроснабжения после утренней атаки. Всего 29 100 семей. Дома подключили по резервным схемам питания, чтобы как можно быстрее вернуть свет киевлянам. У нас трудный день впереди, продолжаем ремонтные работы, чтобы возобновить нормальную работу электросетей. Но вывод очевиден – россиянам снова не удалось нас сломить. Верьте в ПВО и энергетиков", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 7 февраля, обломки российской ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате возник пожар на верхних этажах, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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