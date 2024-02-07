Квартиры выгорели дотла, под завалами еще могут быть люди: последствия ракетной атаки по дому в Киеве. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева в среду, 7 февраля, обломки российской ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате возник пожар на верхних этажах, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия работают все профильные службы.

Так, утром в среду, 7 февраля, страна-террорист РФ атаковала Киев крылатыми ракетами. Силами ПВО было уничтожено около 20 целей, однако, к сожалению, обломки попали в многоэтажку в Голосеевском районе столицы.

В результате этого, на верхних этажах дома начался пожар – некоторые квартиры выгорели дотла. Известно по меньшей мере о 16 пострадавших и троих погибших. На месте работают бойцы ГСЧС, которые продолжают спасательные работы и передают пострадавшим врачам. Кроме того, правоохранители продолжают фиксировать факт военных преступлений страны-террориста.

Варто додати, що бійці ДСНС та поліцейські під час рятувальних робіт також допомагають тваринам, які постраждали внаслідок атаки.

Напомним, страна-террорист РФ в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшие и погибшие. Кроме того, попадание обломков зафиксировано в Киевской области, где также, к сожалению, пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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