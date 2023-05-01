В Киеве чиновник брал с торговцев стихийного рынка взятки за возможность продавать товары. Фото

В Киеве задержали чиновника, подозреваемого во взяточничестве. Якобы злоумышленник требовал с торговцев стихийного рынка по 1 тысяче гривен в месяц за беспрепятственную реализацию товаров.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что должностное лицо через своего подчиненного требовало у торговцев неофициальную плату за беспрепятственную реализацию товаров с торговых точек на рынке. Стоимость такого "соглашения" составляла тысячу гривен в месяц", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался ранее не судимый уроженец Киевской области, 1977 года рождения. Он занимал должность начальника отдела по благоустройству и контролю за охраной природной среды одного из районов столицы. Во время обыска в рабочем кабинете задержанного сотрудники полиции изъяли 8 тысяч гривен.

По факту вымогательства и получения взятки возбуждено уголовное производство, а чиновнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области на получении взятки задержали инспектора Налоговой службы. По данным следствия, она потребовала и получила 900 долларов от представителя одного из предприятий.

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