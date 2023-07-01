Полиция Киева разоблачила наркобизнес с многомиллионным оборотом. Фото и видео

В Киеве выявили организованный 39-летним жителем столицы крупный наркобизнес, который приносил преступникам многомиллионный оборот. Проведены задержания и обыски. Фигурантам сообщили о подозрении, им грозит от девяти до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киевской области сообщила в Telegram, что организатор схемы привлек к незаконному "бизнесу" еще пятерых жителей столицы. Сколько из них задержано, копы не уточнили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Злоумышленники продавали наркотические вещества через одно из развлекательных заведений города.

Кроме того, наркосбытчики создали и администрировали специальный Telegram-канал, через который распространяли "запрещенку" уже не только в столице, но и в Киевской области. Продвижением своего канала они занимались в даркнете.

Правоохранительные органы провели 13 санкционированных обысков. Изъяты наркотические и психотропные вещества (в частности, почти полтора килограмма метамфетамина), "черновые" записи, серверное оборудование и другие вещественные доказательства.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в хранении наркотиков с целью сбыта. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены яблоки, а внутри одного из них преступник спрятал кокаин.

– Ранее в столице Украины правоохранители разоблачили дельцов, организовавших работу нарколаборатории. В ходе обысков у них изъяли 17 кг психотропных веществ на сумму около 1,3 млн грн.

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