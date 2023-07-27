Полицейские Киева ликвидировали нарколабораторию: изъяли "товар" и оборудование на $1,4 млн. Фото

Правоохранители Киева ликвидировали масштабную нарколабораторию по производству метадона. Во время обысков у них изъяли "товар", оборудование и прекурсоров более чем на 1,4 млн долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"Во время обысков правоохранители изъяли у двух "лаборантов" 142 кг готового к сбыту наркотического средства, около 150 кг прекурсоров и оборудования для изготовления метадона. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет более 1,4 млн долларов США", – сообщили в пресс-службе.

Правонарушителями оказались жители Киевской области 1976 и 1978 годов рождения. Запрещенные вещества "начинающие лаборанты" планировали продавать по всей Украине.

Правоохранители открыли несколько уголовных производств, в частности, по факту изготовления, хранения или сбыта наркотических средств. Кроме того, полицейские устанавливают других причастных к деятельности нарколаборатории.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который может быть причастен к сбыту наркотиков и психотропов. Якобы он отправлял клиентам запрещенные вещества разными службами такси, а во время обыска у него изъяли "товар" на около 200 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Во время обысков у него обнаружили "товар" на сумму около 500 тысяч гривен.

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