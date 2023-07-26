В Киеве разоблачили наркоторговца с "товаром" на полмиллиона гривен. Фото

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Во время обысков у мужчины обнаружили "товар" на сумму около 500 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, на проспекте Степана Бандеры задержали 35-летнего мужчину с наркотиками. У него изъяли 20 свертков с псилоцибиновыми грибами, 2 зип-пакетика с порошкообразным веществом, вероятно, амфетамин и 2 мобильных телефона.

"Также в гаражном помещении мы провели неотложный обыск, во время которого нашли электронные весы с остатками наркотического вещества, 20 полиэтиленовых пакетиков с психотропными таблетками, 25 свертков с, вероятно, солями PVP, 3 соп-пакета с псилоцибиновыми грибами, зип-пакеты с каннабисом и другое", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по ценам "черного рынка" сумма изъятых веществ составляет около 500 тысяч гривен. По факту сбыта наркотиков открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, который может быть причастен к сбыту наркотиков и психотропов. Якобы он отправлял клиентам запрещенные вещества разными службами такси, а во время обыска у него изъяли "товар" на около 200 тыс. грн.

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