В Киеве разоблачили мужчину, который отправлял клиентам наркотики, используя такси. Фото

В Киеве задержали мужчину, который может быть причастен к сбыту наркотиков и психотропов. Якобы он отправлял клиентам запрещенные вещества разными службами такси, а во время обыска у него изъяли "товар" на около 200 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время отработки оперативной информации они задержали мужчину за сбыт наркотиков. Правонарушителем оказался 34-летний местный житель.

"Было установлено, что фигурант принимал заказ через Telegram-канал, а сбывал наркотические средства через службы такси. Интернет-магазин насчитывал большой ассортимент наркотиков и психотропных веществ. Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли компьютерное оборудование, 500 грамм марихуаны, амфетамин, а также гашиш и галлюциногенные грибы, хранившиеся в холодильнике", – рассказали в полиции.

Стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет около 200 тысяч гривен. По факту сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в хранении наркотиков с целью сбыта. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены яблоки. Внутри одного из них находился кокаин.

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