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В Киеве разоблачили мужчину, который отправлял клиентам наркотики, используя такси. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
1,5 т.
Мужчина отправлял клиентам наркотики, используя такси

В Киеве задержали мужчину, который может быть причастен к сбыту наркотиков и психотропов. Якобы он отправлял клиентам запрещенные вещества разными службами такси, а во время обыска у него изъяли "товар" на около 200 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время отработки оперативной информации они задержали мужчину за сбыт наркотиков. Правонарушителем оказался 34-летний местный житель.

В Киеве разоблачили мужчину, который отправлял клиентам наркотики, используя такси. Фото

"Было установлено, что фигурант принимал заказ через Telegram-канал, а сбывал наркотические средства через службы такси. Интернет-магазин насчитывал большой ассортимент наркотиков и психотропных веществ. Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли компьютерное оборудование, 500 грамм марихуаны, амфетамин, а также гашиш и галлюциногенные грибы, хранившиеся в холодильнике", – рассказали в полиции.

В Киеве разоблачили мужчину, который отправлял клиентам наркотики, используя такси. Фото

Стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет около 200 тысяч гривен. По факту сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

В Киеве разоблачили мужчину, который отправлял клиентам наркотики, используя такси. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в хранении наркотиков с целью сбыта. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены яблоки. Внутри одного из них находился кокаин.

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