Изъяли 'товар' на 4 млн грн: полицейские Киева задержали наркоторговцев. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители прекратили деятельность "бизнесменов", которые через Telegram-канал продавали наркотики. Следователи изъяли у дельцов "товара" на сумму 4 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, на днях они задержали трех человек, занимавшихся незаконным сбытом наркотиков и психотропов. Ими оказались двое жителей Киевщины, в возрасте 20 и 34 лет, а также 22-летний житель столицы.

"Сообщники создали телеграмм Telegram-канал, где предлагали к сбыту запрещенные вещества, а хранили их в городе Боярка Киевской области. Там они фасовали наркотики и психотропы на дозы и отправляли заказчикам с помощью сервиса почтовых отправлений. В ходе следственных действий мы изъяли 2 кг каннабиса, 4 кг амфетамина, 5 кг Альфа-PVP, 550 г мефедрона и 500 таблеток MDMA. Примерная стоимость изъятого по ценам "черного рынка" – 4 млн грн", – уточнили в пресс-службе.

По факту сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 11 злоумышленников, которые во время комендантского часа сбывали тяжелые наркотики и перевозили проституток. Для беспрепятственной деятельности "бизнеса" они использовали фиктивные пропуски волонтеров или журналистов.

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