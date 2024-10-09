Похищал электросамокаты, а затем разбирал на запчасти для продажи: в Киеве задержан злоумышленник. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, похищал электросамокаты. В дальнейшем он разбирал их на запчасти.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили многочисленные обращения о воровстве электросамокатов и их запчастей в Дарницком районе Киева. Представители компаний, предоставляющих услуги проката, сообщали, что неизвестные разукомплектовали некоторые транспортные средства, а некоторые – угнали.

"Полицейские установили личность подозреваемого и ночью, при попытке очередной кражи самоката задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний киевлянин – во время безотлагательного обыска по его месту жительства полицейские изъяли два самоката и аккумуляторные батареи к ним, а также инструменты для совершения преступлений: набор отверток, плоскогубцы, дроторез и т.д.", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что нарушитель совершал преступления ночью – он отвозил электросамокаты в свою квартиру и разукомплектовывал их. Один из них мужчина перекрасил и продал. В настоящее время зафиксировано четыре факта совершения краж. По этим фактам возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева патрульные с поличным задержали мужчин, которые могут быть причастны к похищению прокатных электросамокатов. По словам задержанных, они собирались разобрать их для последующей продажи.

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