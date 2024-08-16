"Ваш родственник в беде": в Киеве разоблачили мужчину, который выманил у пенсионера $4 тыс.

Столичные правоохранители разоблачили злоумышленника, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул пенсионера на 4 тысячи долларов по схеме "ваш родственник в беде".

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Как выяснили правоохранители, 36-летний местный житель пришел домой к дедушке и представился работником больницы. Он сообщил, что якобы его племянник попал в ДТП и ему срочно нужна операция, которая достаточно дорого стоит", – рассказали в пресс-службе.

Пенсионер отдал незнакомцу все свои сбережения – 4000 долларов, однако когда позвонил брату, чтобы убедиться в ситуации, то понял, что его обманули. После этого пожилой мужчина сразу обратился в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Также правоохранители проверят причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 10 участников преступной организации. Злоумышленники, по информации следствия, причастны к мошенничеству под видом инвестирования в криптовалюту.

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