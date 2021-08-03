Под посольством Беларуси в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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Под посольством Беларуси в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове. Фото и видео

В Киеве под зданием посольства Беларуси, которое расположено на улице Михаила Коцюбинского, организовали акцию памяти о главе Белорусского дома в Украине Виталие Шишове, найденного повешенным. В мероприятии приняли участие около 200 человек.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. Среди участников акции есть и граждане Беларуси, которые выехали из страны из-за преследований со стороны режима непризнанного президента Александра Лукашенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Акция под посольством Беларуси в Киеве.
Видео дня

Также на мероприятие пришли украинские активисты и другие небезразличные граждане. Часть участников решили скрыть свои лица, надев балаклавы.

Посольство Беларуси расположено на улице Михаила Коцюбинского 3.

К посольству стянули правоохранителей, которые оцепили здание.

Участники акции под посольством Беларуси в Киеве.

Сейчас мероприятие проходит спокойно. По словам присутствующих, они не верят, что Шишов покончил с собой и считают, что к его убийству причастны белорусские власти и Лукашенко.

Акция под посольством Беларуси в Киеве.

Участники акции зажгли файеры, также на ней выступила гражданская жена погибшего Божена Жолудь. Она призвала свергнуть власть в Беларуси, потому что мирный протест не дал результатов.

"Начать не мирный протест, а взять в руки вилы наконец-то", – подчеркнула она.

Возле посольства Беларуси в Киеве устроили акцию.
К зданию посольства Беларуси в Киеве стянули правоохранителей.
Участники акции почтили память погибшего Шишова.
Участники акции почтили память погибшего Шишова.
Акция под посольством Беларуси в Киеве.
Участники акции зажгли файеры.

(Видео "Телеграф")

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