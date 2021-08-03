Пропавший в Киеве глава Беларусского дома обнаружен мертвым

Пропавший глава Беларусского дома в Украине (БДУ) Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков рядом с домом умершего.

При себе у мужчины был мобильный телефон, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве. По данному факту полиция начала уголовное производство по статье 115 ККУ – умышленное убийство.

Правоохранители будут проверять все версии трагедии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

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