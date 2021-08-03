Есть две версии: в полиции раскрыли новые детали гибели Шишова и показали фото с места трагедии

В Национальной полиции раскрыли новые детали гибели руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Рассматриваются две основные версии – самоубийство и имитация самоубийства с целью скрыть убийство.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, об этом сообщил на брифинге председатель Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, высота от петли к земле составляла 3 метра. Рядом с местом гибели Шишова было два пенька высотой в 60 см. Рост Виталия – 1,80 м.

Также полиция показала веревку, которая была на шее Шишова (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Клименко не подтвердил, что у погибшего был разбит нос, как это утверждают его друзья.

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"У него была содрана кожа на носу, ссадины на колене. Перелома не было", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Шишов исчез 2 августа в Киеве. Он вышел на пробежку и домой не вернулся. Поиском мужчины занимались правоохранители и волонтеры.

Утром 3 августа белоруса обнаружили повешенным в одном из парков рядом с его домом. По данному факту полиция начала расследование в рамках открытого уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Белорусский журналист Денис Станжи заявил, что смерть Шишова не может носить суицидальный характер.