Под Киевом водитель элитного авто сбил насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото

На трассе Киев-Борисполь водитель Porsche на скорости сбил мужчину. От полученных травм житель Киевской области скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство.

"Авария произошла на автодороге Киев – Борисполь в направлении столицы. Правоохранители предварительно установили, что 28-летний водитель Porsche совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте", – рассказали в пресс-службе.

От полученных травм 50-летний мужчина погиб на месте. Следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по данному факту.

Напомним, в Киеве будут судить водителя Maserati, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП. Злоумышленник во время комендантского часа протаранил мопед, на котором ехали мужчина и женщина – последняя погибла на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки произошла авария с участием Nissan и BMW, в результате которой пострадал пассажир одной из легковушек. Как оказалось, водитель последнего авто, по информации следствия виновник ДТП, сел за пьяный руль.

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